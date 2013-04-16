В Украине 90% мусора складируется и не перерабатывается

В Украине более 90% бытового мусора складируется и не перерабатывается.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«В Украине же пока более 90% бытового мусора складируется, и только 75% населения охвачено услугами по его вывозу», - констатировал он.

По словам А.Клюева, в Украине ежегодно образуется около 52 млн тонн бытового мусора, который складируется на 6 тысячах свалок и полигонов. Часть из них перегружены (5%) или не соответствуют нормам экологической безопасности (16%). При этом ежегодно выявляют около 30 тысяч несанкционированных свалок, сообщил А.Клюев.

По его убеждению, чтобы не превращать Украину в свалку, необходимо внедрять раздельный сбор и переработку бытового мусора.

По словам секретаря СНБО, только в 185 населенных пунктах Украины внедрен раздельный сбор отходов, лишь в 8 – работают мусоросортировочные линии (еще в 14 - строятся), и только в Киеве, Днепропетровске и Люботине (Харьковская область) действуют мусоросжигательные заводы.

А.Клюев заявил, что для ускорения реализации национального проекта «Чистый город» государству необходимо обеспечить вложение соответствующих финансовых ресурсов.

Он напомнил, что проект предусматривает создание системы комплексов по переработке бытового мусора - правительство в 2012 году утвердило предварительные технико-экономические обоснования их сооружения в Киеве, Виннице, Днепропетровске, Кировограде, Полтаве, Сумах, Тернополе, Харькове, Хмельницком и Черновцах. Кроме того, осуществляется подготовка предварительного технико-экономического обоснования строительства системы таких комплексов в Львовской области, отметил секретарь СНБО.

По его словам, ЕБРР, а также ряд международных и отечественных компаний выразили готовность принять участие в финансировании проектов строительства подобных комплексов. «Мировой опыт свидетельствует, что остановить загрязнение окружающей среды можно, в том числе, за счет раздельного сбора и последующей переработки бытовых отходов. Но это можно осуществить лишь при участии всего населения. А органы местного самоуправления при поддержке государства должны создать эффективную систему сбора разделенных отходов и переработки вторсырья. В результате рачительного ведения хозяйства в развитых странах захоронению подлежат лишь около 5-10% бытовых отходов, а около половины - перерабатывается как вторсырье или используется в качестве компоста для сельского хозяйства», - сказал А.Клюев.

«Мировой опыт показывает, что при комплексном использовании самых современных технологий и при адекватном построении системы раздельного сбора мусора эта сфера превращается в прибыльный бизнес, создает новую отрасль и новые рабочие места», - сказал секретарь СНБО.

Он призвал население не оставаться безразличным к загрязнению своих городов, сел и их околиц, хотя бы несколько раз в год принимать участие в уборке территорий вокруг собственного жилья, а также обязательно поддержать внедрение раздельного сбора отходов.