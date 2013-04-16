Никто из украинцев во время теракта в Бостоне не пострадал

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что у них нет информации об украинцах, которые бы могли пострадать в результате взрывов на марафоне в Бостоне.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что по состоянию на вечер 15 апреля по местному времени граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время международного марафона в Бостоне прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд.

По данным полиции, бомбы были заложены на расстоянии 50-100 метров одна от другой. Погибли три человека, в частности, ребенок 8 лет, более 140 человек получили ранения.

По различным данным, в марафоне от Украины принимали участие от 6 до 10 человек.