Как "пережить" ПМС

ПМС - гость хоть и регулярный, но не особо желанный. Перепады настроения, судороги, проблемы с пищеварением, боли в животе и спине - ну кому такое понравится..?

Поэтому мы со всей ответственностью заявляем, что женщина не должна все это терпеть ежемесячно и вместе с гинекологами медицинской клиники "Велес" предлагаем 5 идей как облегчить ПМС.

1. "Перегулять" ПМС.

Именно физическая активность является одним из лучших средств по борьбе с ПМС. Ты можешь подумать, что последнее, что тебе (и не только тебе!) сейчас хочется - это встать с любимого дивана, натянуть спортивную форму и топать в зал или на пробежку... Но факт в том, что даже простая быстрая ходьба облегчит боли в животе и спине. Йога и пилатес просто незаменимы в этот сложный период! И конечно же, плаванье. Оно оказывает прекрасное действие на весь организм и через 5 минут в бассейне ты забудешь про ПМС!

2. Ужесточить диету.

Да-да, именно сейчас, когда больше всего хочется шоколада. И мороженого. И пирожного с кремом. И еще булочку. И еще... Стоп! Только здоровое питание в этот период - потому что сладкого хотят твои гормоны, "удовлетворив" которые, ты еще больше ощутишь действие ПМС. Поэтому употребляй в пищу натуральные продукты, пей побольше воды, старайся поддерживать стабильный уровень сахара и уменьши потребление соли - все эти приемы помогут совладать с гормонами и уменьшить болезненные ощущения в животе.

3. Спать, спать, спать!

Наш организм исцеляется и заряжается энергией во время сна. Поэтому побалуй себя долгим сном в период ПМС, это особенно важно. По возможности исключи из рациона кофе и крепкий чай и всласть отоспись!

4. Погрей живот.

Не зря наши мамы и бабушки в этот период клали на живот грелку - ты вполне можешь сделать то же самое! Этот прием уменьшим болезненные спазмы. Грелка прикладывается на 20 минут на нижнюю часть живота или спины. Тепло не только расслабит, но легко снимет боль на несколько часов!

Если ничего из вышеперечисленного не помогает и страдаешь ты ежемесячно, обратись к гинекологу.

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