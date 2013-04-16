В Украине подтоплены 50 населенных пунктов

В результате весеннего половодья и подъема грунтовых вод частично подтоплены территории, хозяйственные и жилые дома в 50 населенных пунктах Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области подтоплены 24 населены пункты, в Волынской – 14 н.п., в Житомирской – 6 н.п., в Ривненской – 4 н.п., в Черниговской и Львовской областях – по 1 н.п., Частично подтоплены 16 жилых домов: в Киевской области – 8, в Ривненской области – 8.

На протяжении суток для предоставления помощи населению для откачивания воды на придомовых территориях от ГСЧС Украины привлекались 182 спасателя и 59 единиц насосного оборудования. За сутки откачано 20 тыс. 130 куб. м воды.

Всего за период со 2 апреля откачано 998 тыс. 676,5 куб. м воды.