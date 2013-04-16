Чем полезен березовый сок

1. В березовом соке есть фитонциды, которые активно противостоят вирусным инфекциям, а как известно, ранняя весна — период вирусных заболеваний.

2. Он повышает иммунитет и защищает организм от негативного влияния.

3. Чистит почки от песка и камней.

4. В соке есть дубильные вещества, железо, магний и кальций, которые укрепляют волосы и ногти, а также делают кожу красивой.

5. Березовый сок прекрасно тонизирует и придает бодрость.

6. Нормализует обмен веществ. Этот напиток способен за короткое время наладить обменные процессы в организме.

7. Березовый сок способен повысить гемоглобин.

8. Стимулирует умственную работу за счет содержания в нем глюкозы и фруктозы.

9. Мужчинам он помогает с эрекцией, а женщинам — при климаксе. И все благодаря полезным минералам.

10. Способен заживлять язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.