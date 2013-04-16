Чем полезен березовый сок
Укрепляют волосы и ногти...
1. В березовом соке есть фитонциды, которые активно противостоят вирусным инфекциям, а как известно, ранняя весна — период вирусных заболеваний.
2. Он повышает иммунитет и защищает организм от негативного влияния.
3. Чистит почки от песка и камней.
4. В соке есть дубильные вещества, железо, магний и кальций, которые укрепляют волосы и ногти, а также делают кожу красивой.
5. Березовый сок прекрасно тонизирует и придает бодрость.
6. Нормализует обмен веществ. Этот напиток способен за короткое время наладить обменные процессы в организме.
7. Березовый сок способен повысить гемоглобин.
8. Стимулирует умственную работу за счет содержания в нем глюкозы и фруктозы.
9. Мужчинам он помогает с эрекцией, а женщинам — при климаксе. И все благодаря полезным минералам.
10. Способен заживлять язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.