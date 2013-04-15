Украина выплатила 147 млн грн за нарушение прав человека

Украина с 2001 года выплатила почти 147 млн. грн компенсаций за нарушение прав человека – во исполнение решений Страсбургского суда.

Об этом в эфире радио «Свобода” заявил Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Назар Кульчицкий.

«2011 год – это 25 млн. 21 тыс. грн, если округлять. И 2012 год – это 39 млн. 25 тыс. грн. Это суммы, которые были выплачены как справедливая сатисфакция, присужденная Евросудом, так и, в частности, значительная часть этих решений Евросуда – это было обязательство суда выполнить решение национального суда. То есть, эти средства также тратились на выполнение решений нацсудов, которые стали причиной для обращения лица в Европейский суд по правам человека», – сказал Н.Кульчицкий.

По его словам, большинство жалоб граждан в Европейский суд по правам человека касаются длительного неисполнения решений национальных судов и чрезмерной продолжительности судебного разбирательства. «Это касается как уголовных, так и гражданских дел, хозяйственных, административных, практически всех. Ну, и потом идут жалобы на жестокое обращение, на необоснованное содержание под стражей и несправедливое судебное разбирательство. Это основные группы», – сказал правительственный уполномоченный.

Как заявил Н.Кульчицкий, по каждому делу Минюст обращается с регрессными исками к прокуратуре относительно действий или бездеятельности представителей органов государственной власти или госслужащих, которые причинили ущерб.

«Минюст обращается в органы прокуратуры для проведения соответствующего расследования, поскольку фактически взыскание сумм возмещения с таких лиц возможно уже только в рамках уголовного дела, где государство может выступать в качестве гражданского истца, поскольку, согласно действующему законодательству, государственные служащие несут ответственность только дисциплинарную», – сказал Н.Кульчицкий.

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