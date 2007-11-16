ВИЧ-положительным детям предоставят стоматологическую помощь

В Украине стартовала благотворительная кампания по предоставлению стоматологической помощи ВИЧ-положительным детям “Стоматологическое здоровье – детям”.

Как сообщили УНИАН в Международном Альянсе по ВИЧ/СПИДу в Украине, кампания начата ведущим производителем современной стоматологической продукции, компанией “ЗМ Украина” и Международным Альянсом по ВИЧ/СПИДу в Украине.

Компания “ЗМ” осуществляет экологические программы в Китае, проекты в сфере борьбы с раком молочной железы в США и образовательные программы в Канаде. Сегодня „3М Украина” объявила о своей готовности осуществлять благотворительные проекты и в Украине. Программа „Стоматологическое здоровье – детям” стала первой такой инициативой.

Поддержка здоровья ВИЧ-положительных детей - одна из самых болезненных тем украинского общества, и требует особого внимания благотворительных организаций и социально ответственного бизнеса. Решение таких сложных проблем часто нуждается в объединении усилий предпринимателей и общественного сектора, говорится в сообщении.

Компания “ЗМ Украина” и Международный Альянс впервые в Украине предложили комплексное решение для ВИЧ-положительных детей: отныне дети, которые получают антиретровирусную терапию, будут иметь еще и бесплатную стоматологическую поддержку.