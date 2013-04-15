Зеленый кофе поможет диабетикам

Американские ученые провели ряд исследований, в результате которых установили, что вещества в зеленом кофе снижают уровень сахара в крови.Таким образом, экстракт из зерен зеленого кофе может стать новым эффективным инструментом в борьбе с сахарным диабетом и его осложнениями.

Как считают авторы исследования, эффект кофе связан с высокой концентрацией в зеленых бобах хлорогеновой кислоты. Но кофе в виде напитка, как и обработанные зерна кофе, не обладает такими свойствами, так как под воздействием высоких температур этот антиоксидант разрушается.

bagnet.org