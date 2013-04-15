В 9 областях Украины ограничено движение автотранспорта
11:02, 15 апреля 2013Страна
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Из-за высокого уровня воды в реках
В 9 областях Украины на дорогах местного значения из-за повышения уровня воды в реках ограничено движение автомобильного транспорта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в частности, движение ограниченно в Житомирской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Киевской, Ривненской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях.
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