Маркировка ГМ-продукции в Украине откладывается

Правительство разрабатывает новое распоряжение о введении в Украине маркировки продукции, содержащей генетически модифицированные компоненты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

По его словам, для введения маркировки необходимо несколько изменить законодательную базу и ряд нормативных актов. Кроме того, необходимо адаптировать правила маркировки к международным нормам.

А.КИНАХ также отметил, что со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию рынок будет открыт значительно больше, чем на сегодняшний день, и “мы будем настаивать на маркировке продуктов с генетически модифицированными организмами”.

При этом А.КИНАХ не исключил, что маркировка ГМ-продукции может быть введена в следующем году.

Как сообщал УНИАН, ранее А.КИНАХ заявлял, что Кабмин примет решение о порядке обращения продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов в размере 0,9% после рассмотрения результатов заседания Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.

31 мая Верховная Рада приняла 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО, в частности, законы «О внесении изменений в Закон «О безопасности и качестве продовольственных продуктов» и «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов». Президент эти законы подписал.

1 августа Кабмин принял постановление, которым ввел маркировку продуктов питания с содержанием генетически модифицированных составляющих. Согласно постановлению, ввоз и реализация пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы в количестве более 0,9%, осуществляются при наличии соответствующей маркировки с указанием качественного состава таких продуктов.

Постановлением запрещаются ввоз, производство и реализация пищевых продуктов, предназначенных для детского питания, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы.

Постановление должно было вступить в силу с 1 ноября 2007 года.

24 октября Кабмин оставил без изменений решение о введении с 1 ноября маркировки продуктов питания с содержанием 0,9% генетически модифицированных компонентов.

По словам министра здравоохранения Украины Юрия ГАЙДАЕВА, предложение об отмене маркировки вносилось по требованию одной из стран в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ВТО.