Власть не будет сокращать социальные программы

Украинская власть последовательно работает над решением социально-экономических проблем людей и не будет сокращать социальные программы, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос николаевской городской газеты «Вечерний Николаев», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Хотя экономическая ситуация непростая, в Украине никто не сокращает и не отменяет социальные программы, в отличие от ряда стран Европейского Союза. Если бы власть не была успешна в своей работе, поверьте, ситуация в стране была бы намного хуже», - заявил В.Янукович.

Комментируя акции протеста, которые устраивают оппозиционные политсилы, глава государства отметил, что он как никто другой знает проблемы людей и нынешнюю ситуацию в стране. «Тот, кто сегодня на площадях обещает, что, придя к власти, он с легкостью решит все проблем, - просто обманщик», - подчеркнул В.Янукович.

Он также обратил внимание на то, что в ряде других стран проблемы ежедневно добавляются. «В отличие от многих стран, ситуация в украинской экономике не катастрофическая, и власть последовательно работает над решением социально-экономических проблем людей», - подчеркнул глава государства.