ВОЗ: Новых вирусов гриппа в этом году не будет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением о том, что в этом году не ожидается появление новых вирусов гриппа, которые могли бы вызвать глобальную эпидемию среди людей.

В эпидемическом сезоне - зимой 2007-2008 годов - по мнению экспертов, будут циркулировать вирусы гриппа типа А, H1N1 и H3N2, а также типа В.

Однако в настоящее время мировое сообщество предусматривает возможное возникновение пандемии гриппа, которая может произойти, если человек заразится каким-то ранее неизвестным вирусом, против которого пока нет вакцины.

Эксперты ВОЗ сообщают, что мировому сообществу сейчас важно продолжить сотрудничество по выработке комплексного подхода по борьбе с возможной пандемией гриппа в мире.

Одним из кандидатов вируса-убийцы является штамм H5N1 (птичий грипп). По данным ВОЗ, с 2003 года в 12 странах мира были зарегистрированы 300 случаев заболевания среди людей, более 200 человек погибли.

Следует отметить, что несколько месяцев назад группа сингапурских ученых из Института биоинженерии и нанотехнологий создала недорогой портативный прибор для быстрой диагностики птичьего гриппа - всего за 30 минут устройство выявит наличие опасного для человека штамма H5N1.

Корреспондент.net