Мясо и белок на завтрак - секрет хорошей фигуры

Университет Миссури провел исследование и установил: завтрак, содержащий много белка, поможет худеющим держать себя в форме.

Был проведен эксперимент с 20 тучными женщинами 18-20 лет, которых разбили на группы. Первая группа вообще не завтракала, вторая ела белковые продукты (яйца и мясо давали 35 граммов протеина), а третья - обычный завтрак вроде каши быстрого приготовления. В целом завтрак обходился в 350 калорий. При этом добровольцы отвечали на вопросы и сдавали анализы крови.

А до приема пищи зоны мозга, контролирующие пищевую мотивацию и процесс потребления пищи, связанный с системой награды, сканировали с помощью фМРТ. В итоге оказалось, что белковые продукты позволяли наедаться, а активность в мозге, сопряженная с желанием перекусить, в том числе, вредными продуктами падала. В результате в условиях сниженного аппетита человек меньше ел, отмечает MedDaily.