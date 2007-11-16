Одесскя больница будет сотрудничать с израильским центром

15 ноября председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО посетила Детский медицинский центр Шнайдер в городе Петах-Тиква.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Украина 3000», в мероприятии также приняли участие супруга Посла Украины в Государстве Израиль Елена ТИМОФЕЕВА, директор департамента медицинских программ Фонда «Украина 3000» Вера ПАВЛЮК, главный врач Одесской областной детской больницы Александр ЛИМАН.

К.ЮЩЕНКО провела встречу с директором Центра, профессором Марком МИМОУНИ. Она представила программы и проекты фонда в сфере медицины, детально остановившись на ходе реализации проекта «Детская больница будущего». В свою очередь, М.МИМОУНИ рассказал о деятельности центра Шнайдер.

После этого состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Одесской областной детской больницей и Детским медицинским центром Шнайдер, Данкнер Групп, в рамках реализации программы «От больницы к больнице». Документ подписали с израильской стороны - директор Центра М.МИМОУНИ и председатель Совета директоров холдинговой группы Данкнер Групп Гиль ДАНКНЕР; с украинской стороны – директор департамента медицинских программ Фонда «Украина 3000» В.ПАВЛЮК и главный врач Одесской областной детской больницы А.ЛИМАН.

Гости осмотрели центр. В частности, они побывали в Институте детской кардиологии и департаменте неонатологии.