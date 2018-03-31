Чтобы ребенок не стал сиротой, нужно помогать семье

В апреле 2011 года был подписан договор Донецкого городского совета, Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Международной организации «HealthRight International» о сотрудничестве в сфере защиты прав ребенка. В Донецке началась реализация программы «Сохраним ребенку семью», в рамках программы фонда Р.Ахметова «Сиротству-нет». «Сохраним ребенку семью» станет основой проекта нормативно-правового акта в сфере социального сопровождения семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и его возможного принятия уполномоченными органами согласно законодательству.Программа состоит из 3-х разделов и направлена на обеспечение комплексного подхода к решению вопросов организации результативной работы по профилактике социального сиротства, развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, усовершенствования системы социальной работы с семьями, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Сегодня в Киеве состоялся круглый на котором украинские и европейские эксперты обсудили первый этап работы программы.

Руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что уже на протяжении 5-6 лет фонд работает над проектами, направленными на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей лишенных родительского попечения, национального усыновления.

«Однако это работа со следствиями. Основные причины, по которым дети попадают в интернаты - это в основном социальное неблагополучие семей либо позднее реагирование на проблемы в семье, в которой воспитываются дети. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг нужно очень активно работать с семьей, и мы считаем, что если мы хотим помочь ребенку, мы, в первую очередь должны помогать семье,» - отметила Д.Касьянова.

Она рассказала, что проект «Сохраним ребенку семью» официально принят в прошлом году, а начал его фонд еще в 2010 году. Для его реализации «Развитие Украины» привлек партнерскую международную организацию «Право на здоровье» и Донецкий горсовет. Основными экспертами и консультантами по реализации проекта стали европейские эксперты Наталия Умарова, Александр Кочубей и Людмила Волынец.

Д.Касьянова подчеркнула, что в ходе реализации проекта возникла проблема, связанная с работой социальных работников.

«В Украине в прошлом году появилось 12 тысяч социальных работников. Однако, к сожалению, нет эффективных методик и технологий. Это связано с тем, что соцработник приходит в семью на той стадии, когда лучший вариант – изъять ребенка из семьи в целях его безопасности. Возникают проблемы с реабилитацией, реинтеграцией ребенка, возвращением его в биологическую семью. Именно поэтому возник проект «Сохраним ребенку семью». Основным его фокусом является профилактика социально сиротства, работа с семьей на раннем стадии, когда еще можна помочь, и нет сложных кризисных явлений, когда нужно разлучать ребенка с родителями», -

сказала Д.Касьянова.

«Пока у нас нет великих результатов о которых мы можем рапортовать, но мы четко осознаем сегодня весь спектр проблем и подводных течений и камней. Если мы это сумеем систематизировать и описать, мы выйдем на серьезный уровень, который позволит (не только в Донецкеу но и во всей Украине) пересмотреть в целом работу с семьей, помочь ей, сделать так, чтобы дети из малообеспеченных семей не находились в интернатных учреждениях. Также это позволит эффективно реализовывать политику Украины, ориентированную на семейные формы воспитания и на созранение ребенка в биологической семье», - сказала Д.Касьянова.

Руководитель обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по защите прав детей Людмила Волынец сообщила, что Ассоциация городов Украины вышла с инициативой провести всеукраинскую встречу мэров городов по вопросам защиты прав ребенка.

«Речь будет идти об интересах и правах ребенка. Значение законодательной базы огромно, но значение местного самоуправления переоценить невозможно. Без понимания мэра, его заместителей ни одно благое дело в городе не будет реализовано. Крайне важно выйти из терминологии, которая не обозначает действий, которая очень часто загружает эфиры, совещания, заседания», - сказала Л.Волынец.

Она подчеркнула, что опыт Донецка очень важен для всей Украины.

«В этом городе успешно сотрудничают социально ответственный бизнес и местные органы власти. Объединяются все возможные ресурсы для решения развития социальных проектов, в частности, семейных форм воспитания, создания социальных квартир и др. Здесь мы получаем ответы практически «в десятку» - мы получаем законодательный акт, который будет работать на 100%. Поэтому для нас ценен каждый мэр, который решает проблему как сделать так, чтобы ребенку стало лучше», - отметила Л.Волынец.

Она также рассказала, что в Украине развивается инициатива ЮНИСЕФ «Город, дружественный к ребенку».

«Какие-то моменты в этой инициативе очень активные, какие-то затихают. Сейчас мы надеемся, что получим новый импульс для развития этой инициативы. Нам хотелось бы уйти от ошибок, когда мы воспитывали в городе 20-25 детей «элиты», которые могли заходить в высокие кабинеты, но по сути дела ничего не менялось.

Нам нужно отойти от советского прошлого, когда мы не готовы воспринимать негативный результат. И это крайне важно.

Мы надеемся, что движение «Город, дружественный к ребенку» будет реанимировано, именно с точки зрения практических дел», - сказала Л.Волынец.

В свою очередь заместитель председателя Донецкого городского совета Валентин Лактионов рассказал, что в программу «Сохраним ребенку семью» активно вовлекаются медицинские работники, школьные психологи и воспитатели - именно они могут видеть неблагополучную, тяжелую ситуацию в семье, и информировать о ней социальные службы.

По его мнению, есть проблемы в работе социальных работников.

«Их стало больше, но количество не обеспечивает качество. Низкая заработная плата обуславливает низкую квалификацию… Но мы в начале пути и будем продолжать работать», - отметил В.Лактионов.

«Я благодарен фонду Рината Ахметова, что они вложили ресурсы в решение трудных социальных проблем. При помощи фонда открыт и работает первый в области негосударственный «Центр матери и ребенка» для временного проживания беременных женщин, и женщин с младенцами, с целью предотвращения отказа от детей. В 2012 году активизировалось взаимодействие между представителями учреждений здравоохранения и центром социальных служб, в направлении работы с женщинами, имеющими намерение отказаться от новорожденного ребенка,» - сказал В.Лактионов.

