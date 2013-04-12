Милиция не дает работать компании, поставляющей медоборудование

Директор ООО “МК КСЕНКО” Андрей Коваль обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарова и прокуратуре с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг этой донецкой компании, которая поставляет и обслуживает медицинское оборудование по всей Украине.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в прошлом году это предприятие заплатило налогов на сумму свыше 5 млн. грн в бюджет. Он отметил, что компания на рынке Украины занимается поставкой и обслуживанием оборудования для анестезии, реанимации, интенсивной терапии. По его словам, из-за действий донецкой милиции, в сущности, заблокирована работа компании.

А.Коваль отметил, что в 2009 году Украиной в соответствии с межправительственным украинско-австрийским соглашением было закуплено медицинское оборудование, в частности 835 аппаратов для анестезии. Также компания выиграла тендер у производителей этих аппаратов на сервисное обслуживание.

По его словам, 26 февраля 2013 года “к нам в офис зашли представители отдела борьбы с экономическими преступлениями Донецкого городского управления Министерства внутренних дел Украины и меня как директора компании ознакомили с тем, что следователь донецкой милиции направил их (представителей) на проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, но при этом не были предоставлены необходимые документы для проведения этих действий”.

Он отметил, что следствие началось якобы на основании заявления гражданки Я., которая обратилась в милицию Донецка с просьбой принять меры к должностным лицам компании, которые, якобы злоупотребляя своим служебным положением, реализовали в больницу №15 Донецка низкокачественное оборудование китайского производства, выдавая его за более дорогое импортное, чем, дескать, был нанесен ущерб в сумме более 100 тыс. грн.

При этом А.Коваль отметил, что “такой больницы в Донецке не существует. У меня есть письмо от Главного управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, где сказано, что больницы №15 в Донецке нет”.

А.Коваль отметил, что в марте 2013 года работники правоохранительных органов провели обыск в компании, во время которого были изъяты все документы, касающиеся ее деятельности с 2010 по 2012 год, хотя в заявлении речь шла о факте поставки оборудования только в 2012 году. Он подчеркнул, что работники милиции также изъяли на Донецкой региональной таможне все документы на ввоз компанией медицинского оборудования. “На сегодняшний день ни документы, ни оргтехника, которая была изъята, не возвращены”, - прибавил он.

По его словам, также правоохранителями был изъят один комплект дефибрилятора, который стоит более 50 тыс. грн, но “при этом не были оставлены копии ни одного документа по этому поводу”.

А.Коваль отмечает, что работа предприятия “ сегодня практически парализована”. По его словам, поскольку “мы должны обслуживать 835 аппаратов для анестезии, то приходится на ходу восстанавливать планы сервисного обслуживания, адреса, поскольку техника с базой данных была изъята, а также уже есть штрафные санкции в связи с невыполнением соглашений по закупке оборудования”.

Как подчеркнул А.Коваль, “своими действиями работники правоохранительных органов, в сущности, подвергают риску жизни тех людей, которым будет необходимо воспользоваться аппаратами для анестезии, для реанимации”. “Для чего это делается - я не понимаю. Есть единственная версия - или это делается в пользу конкурентов, или с целью обогащения”, - отметил он.

В свою очередь главный специалист Минздрава Украины по неонатологии, профессор, доктор медицинских наук Елизавета Шунько, отвечая на вопрос о негативных последствиях препятствования деятельности этой компании, отметила, что поскольку определенная компания поставляет оборудование, то, “безусловно, она его и обслуживает, поскольку там есть инженеры, которые прошли специальное обучение”. По ее словам, оборудование, поставляемое ООО “МК КСЕНКО”, “высокотехнологичное, и если просто инженер или специалист по другому медицинскому направлению будет вызываться для сервисного обслуживания аппаратов для искусственной вентиляции легких или других аппаратов именно этой марки, то есть большие сомнения, что это будет качественное обслуживание, а речь идет же о качестве медицинской помощи детям и взрослым”.

Е.Шунько отметила, что данная фирма поставляет оборудование, в частности, для выхаживания новорожденных. По ее словам, сегодня в Украине резервного оборудования для интенсивной терапии новорожденных, недоношенных детей “у нас практически нет”, поэтому если даже один аппарат искусственной вентиляции легких или стол реанимационный для предоставления интенсивной помощи “не будет обслуживаться соответственно, и выйдет из строя, и уже есть очень большой риск, что новорожденный недоношенный ребенок не сможет сразу получить респираторную поддержку, не сможет получить интенсивную терапию”.

“А этот риск связан с сохранением жизни, то есть это очень серьезные вопросы”, - отметила она.

Главный специалист Минздрава Украины по акушерской реанимации, профессор, доктор медицинских наук Руслан Ткаченко отметил, что если говорить о последствиях обслуживания непрофильными специалистами определенного вида медицинского оборудования, то нужно говорить о “процессе обеспечения безопасной анестезии”. Он отметил, что сегодня, кроме ООО “МК КСЕНКО”, никто не может обслуживать эту аппаратуру.