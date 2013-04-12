Завтра в Украине ожидается дождливая погода

Завтра, 13 апреля, в Украине ожидается дождливая погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по прогнозу синоптиков, ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, а днем в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, дожди, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди.

Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составит 4-9° тепла, на севере Левобережья и в восточных областях 0-5° тепла; днем 10-15°, на юге и востоке до 18°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.