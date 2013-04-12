Здоровый обед в офисе

Помнишь, как героини американских сериалов на обед выходят из офисов в ближайший парк? Чем мы хуже? У нас уже даже весна началась, и парков хватает. Осталось только придумать, что приготовить на обед, чтобы это было полезно и удобно есть, сидя на скамейке или даже на ходу (нечего целлюлит насиживать!). Tochka.net подобрала для тебе несколько подходящих вариантов.

Рол из лаваша с овощами и курицей. Рецепт предельно прост: тонкий лаваш, порезанные соломкой помидор, огурец, сладкий перец или даже морковь, ломтики отварной курицы, рыбы, телятины, креветки. Добавь ароматную составляющую по вкусу - приправ, зелени, может, даже горчицу - и отличный обед готов. «Уровень полезности» тоже в порядке: лаваш отвечает за углеводную составляющую, нежирное мясо или рыба - за белковою, овощи обеспечивают витамины и микроэлементы. Если хочется сделать упор на белок - сделай начинку из творога с зеленью и рыбы.

Лапша. Китайские рецепты с лапшой (рисовой, гречневой - любой), тушенными овощами и тонкими ломтиками мяса - самое оно для поедания на прогулке. Да и с палочками в руках сидеть на скамейке совсем не так странно, как с вилкой. Лучше, конечно же, приготовить лапшу самой - ведь в кафе и ресторанах ее обычно сильно пересаливают, а мясо жарят на раскаленной сковороде, так что о полезности блюда говорить не приходится. Впрочем, если начинку приготовить в духовке или на гриле, а перемешать с лапшой и обжарить в течение минутки только в самом конце, получится неканонично, но тоже очень вкусно.

Пирог с овощами и мясом. Приготовь пирог на сметанном тесте, а в качестве начинки используй овощи (кабачки, помидоры, капуста, лук) и нежирное мясо. Для заливки используй молоко вместо сливок и всего одно яйцо - получится вполне диетично, а кусок пирога, завернутый в салфетку, очень удобно есть на ходу. Дополни трапезу фрешем, чтобы не остаться без свежих овощей и фруктов.

Сэндвич из цельнозернового хлеба с диетическим соусом. Замени обычный белый хлеб на цельнозерновой с отрубями, вместо бекона используй диетическую ветчину или индейку, добавь побольше овощей, а вместо майонеза сделай соус на основе натурального несладкого йогурта. Такой сэндвич похвалит любой диетолог, а есть его настолько удобно, что ты сможешь даже сжигать калории, гуляя во время обеда.

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