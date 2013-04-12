Пластиковая посуда - яд

Пластиковая меламиновая посуда для человека - настоящий яд.

По словам заведующего токсикологической лаборатории Львовской областной санэпидемстанции Анатолия Артеменко, в состав этого пластика входит формальдегид, который растворяется с пищей и может нанести серьезный вред желудочно-кишечному тракту. Он влияет также на центральную нервную систему и дыхательные пути. Отравление происходит постепенно, провоцирует рак, экземы, разрушает печень, селезенку, почки.

Используют формальдегид преимущественно при изготовлении древесных панелей для мебели, отделочной пленки для ДСП, сырья для дезинфекции, краски, бумаги, текстиля, химии.

Для прочности в меламиновые изделия добавляют асбест, недопустимый для производства посуды - он может вызывать онкологические заболевания.

Опасны яркие рисунки на меламиновой посуде. Краска, которой она расписана, не покрыта защитной глазурью и выделяет ядовитые токсичные компоненты.

Если выбираете небьющуся посуду, по убеждению врача-токсиколога, лучше использовать столовую посуду из нержавеющей стали. Безопасной является и эмалированная посуда, покрытая глазурью. "Но если эмалированную посуду надбить, использовать ее в дальнейшем нельзя. На месте скола происходит окисление основы, это также опасно для здоровья", - добавил Анатолий Артеменко.

Посуда из меламина запрещена к продаже на территории Украины в качестве пищевой посуды. Сколько этой опасной для здоровья посуды завезено в Украину, не знает никто. Изделия из меламина проникают к нам практически всегда бесконтрольно, напрямую из Китая, Турции, Иордании, Ирана, Гонконга.

gazeta.ua