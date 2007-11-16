В Украине открылась лаборатория качества и безопасности пищи

Cегодня состоялось официальное открытие лаборатории качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса. В церемонии открытия принял участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом сообщил УНИАН директор лаборатории Сергей МЕЛЬНИЧУК.

По его словам, общая площадь лаборатории – 6,8 тыс. кв.м. Это 10 отделов и 20 секторов. Лаборатория охватывает всю системы анализов – от поля до стола, от анализов почвы, удобрений и семян до готовой продукции, сказал В.МЕЛЬНИЧУК.

Как сообщал УНИАН, данная лаборатория является на 100% государственным предприятием, подчиняется Кабинету министров Украины и финансируется из государственного бюджета.

На создание лаборатории потрачен 51 млн. грн. (финансировалась полностью из государственного бюджета - от проектирования до оснащения). При этом, по мнению С.МЕЛЬНИЧУКА, необходимо еще около 10-15 млн. грн., чтобы оснастить лабораторию всем необходимым оборудованием.

Лаборатория оснащена газовыми и жидкими хроматомасспектрометрами, которые способны распознать 183 тыс. веществ, например, обнаружить в продукте количество пестицидов и удобрений, которыми обрабатывалось сырье. Кроме того, в лаборатории имеется спектрометр с индуктивно-связной плазмой, который способен разложить состав продукта по таблице Менделеева, выявив наличие всех микроэлементов.

По словам специалиста, такое оборудование позволит защитить украинских потребителей от некачественной продукции, которая может быть ввезена в страну или произведена отечественными производителями.

По его мнению, чтобы обеспечить потребности Украины в данных исследованиях, необходимо открыть еще 5 таких исследовательских центров, чтобы охватить территорию всей страны.