Как преодолеть дисбактериоз

Дисбактериоз - это нарушение баланса микрофлоры в кишечнике. Если тех или иных бактерий становится слишком много, у человека начинается расстройство пищеварения. Здоровый организм легко справляется с проблемами, однако, если иммунитет ослаблен, это грозит ростом вредных микроорганизмов (например, грибков).

Специалисты-гастроэнтерологи называют следующие симптомы дисбактериоза:

- диарея, запоры, колиты;

- гастриты, дуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- нарушение кровообращения кишечника;

- болезни суставов и соединительной ткан;

- злокачественные опухоли желудка, толстого кишечника, груди;

- нарушение менструального цикла;

- кариес;

- мочекаменная болезнь;

- бронхиальная астма, атопические дерматиты, другие проявления аллергии.

Существует множество народных способов лечения дисбактериоза, принимайте их лишь посоветовавшись с врачом.

1. Йоги рекомендуют для его излечения жевать натощак 1-2 дольки чеснока. Но стоит помнить, что чеснок противопоказан людям с больными почками: 100 г очищенного чеснока измельчить, переложить в стеклянную банку, залить полулитром спирта и плотно закрыть крышкой. Настаивать в тёмном прохладном месте 2 недели. Принимать по 15-20 капель 2-3 раза в день за полчаса до еды.

2. Лекарство на основе кефира: 2 средних головки чеснока очистить и отжать через чесночницу, 6 средних головок репчатого лука мелко нарезать и истолочь. Всё перемешать и залить литром кефира. Настаивать неделю. Принимать первые семь дней по 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды. Вторые семь дней по 2 столовых ложки 3 раза в день во время еды. Третьи семь дней по 3 столовых ложки 3 раза в день с едой. И так прибавлять по ложке каждые 7 дней, пока не кончится состав. Затем лекарство делают заново. Пьют его до полугода, а кто и больше.

3. С вечера насыпать в глубокую тарелку 2 столовых ложки геркулеса. Добавить горстку сухофруктов – кураги, чернослива, изюма, сухих яблок. Залить всё 150 г бифидока, кефира. Утром съесть на завтрак.

4. По 30 капель настойки прополиса на ½ стакана кипячёной воды должны помочь вам справиться с недугом.

5. 2 столовых ложки зелёного чая залить 1 л кипятка, настаивать полчаса. Потом ещё полчаса кипятить на медленном огне. Процедить. Оставшуюся заварку залить ½ литра воды и кипятить ещё полчаса. Процедить. Оба отвара смешать и слить в бутыль. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

6. Перемешать по 1 столовой ложке травы зверобоя, ромашки, мяты, подорожника, репешка. Взять 1 столовую ложку смеси, залить 0,5 л крутого кипятка, укутать, настоять 30 минут. Процедить и пить как чай небольшими глотками в течение дня.

7. Перемешать в равных частях ягоды черники, цветки ромашки аптечной, бессмертника, траву зверобоя, тысячелистника, корень змеевика, соплодья ольхи. 1 столовую ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на медленном огне 10 минут. Укутать и настаивать 2 часа. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

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