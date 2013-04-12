Какая рыба самая полезная

Лосось – не единственная полезная для здоровья рыба. Другие сорта также способны укрепить ваше сердце и мозг, и к тому же не менее вкусны.

Эти сорта рыбы считаются полезными потому, что в них содержится большое количество нутриентов, способных сражаться с самыми разнообразными заболеваниями. Введите их в свою диету – и наслаждайтесь результатами!

Радужная форель. В 85 граммах этой рыбы содержится аж 20 граммов протеинов, а также свыше 1 000 миллиграммов омега–3–кислот. Последние очень полезны для здоровья сердца, сосудов, мозга и зрения человека.

Сайда – популярный ингредиент рыбных палочек, этот недорогой сорт морской рыбы также продается в виде филе. Одна порция сайды обеспечит вас 73% суточной потребности в селене, минерале, который снижает риск развития диабета 2 типа на 24% – если верить исследователям из Гарварда.

Сом богат витамином B12 , поэтому рекомендован, прежде всего, людям старше 50 лет, поскольку у них повышен риск дефицита этого витамина. А между тем, согласно исследованиям 2011 года, этот нутриент защищает от снижения когнитивных функций и, соответственно, слабоумия.

Сардины рекомендовано употреблять вместе с костями: 85 граммов сардин по содержанию кальция сравнимы с чашкой обезжиренного молока, и помимо этого содержать 30% суточной дозы витамина D. Согласно данным научного журнала Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, оба эти нутриента снижают риск преждевременной смерти на 7%.

Макрель. Этот жирный сорт рыбы также богатый источник витамина D, так что поддержит здоровье ваших костей и защитит от остеопороза.

Сибасы (barramundi) – эта рыба с нежным белым мясом содержит около 500 миллиграммов омега–3–кислот в одной порции.