Пьяный водитель сбил трех врачей и врезался в ”скорую”

Вчера ночью на 440 км автодороги Киев-Ковель-Ягодин автомобиль "MAН" сбил человека. Когда трое врачей оказывали помощь пострадавшему, на них наехал "Фольксваген-Пассат", который двигался в попутном направлении.

После этого 22-летний водитель "Фольксвагена" въехал в автомобиль "скорой помощи" "УАЗ - 3962", сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.

Вследствие ДТП один человек погиб, а семеро получили ранения. На момент аварии водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат" был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ГАИ, за сутки в Украине произошло 1023 ДТП, в которых 21 человек погиб и были 225 ранены. 10 аварий произошло по вине пьяных водителей.

ICTV