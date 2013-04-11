Украина должна сокращать экспорт сырья и полуфабрикатов, который на сегодня составляет около 80%.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом Николаевской области, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы сегодня экспортируем около 80% сырья и полуфабрикатов. А нам это нужно перерабатывать», - подчеркнул В.Янукович.

Он отметил, что необходимо увеличивать глубину переработки ресурсов. По его словам, чем глубже будет переработка, тем лучше будет финансовый результат от продажи продукции.

По убеждению Президента, необходимо также повышать конкурентоспособность украинских товаров. В настоящее время в мире очень сильная конкуренция, и в борьбе за покупателя побеждает тот, у кого лучшее качество продукции и ниже себестоимость, подчеркнул глава государства.