Общественные организации требуют анализа результатов медреформы

Общественные организации требуют проанализировать результаты медицинской реформы в Украине.

Об этом было заявлено в УНИАН на пресс-конференции «Провал медицинской реформы: не гипотеза, а факт».

По словам специалиста по медицинскому праву Натальи Воробьевой, в Украине нет анализа результатов реформ в медицинской отрасли.

«Началась медицинская реформа несколько лет тому. Реформа немного пошла не все было гладко, не все было понятно. К сожалению, никто не говорит о недостатках и их никто не исправляет. Несмотря на это стартует второй этап медицинской реформы. Он шагает не только в пилотных регионах, а и по всей Украине. Даже там, где не было первичного этапа… Не завершив первичного этапа, мы пошли по вторичному этапу», - отметила Н.Воробьева.

О результатах медицинской реформы в одном из пилотных регионов – Днепропетровской области - рассказал представитель общественной организации «За наших детей» (г.Днепропетровск) Виталий Козлов.

«В Днепропетровской области реформа началась полтора года назад. Первые результаты можно оценить по данным статистики по заболеваемости и смертности. Мы проанализировали основные причины смерти в нашей области за первые периоды медицинской реформы – за 2012 год по сравнению с 2011 произошел рост количества заболеваемости и смертности касательно детей до года. За 2012 год произошел рост почти 8%. Основные причины смертности связаны с болезнями, возникающими в перинатальный период. Тенденция, которая сложилась в начале 2013 года – в январе (по сравнению с 2012 годом) мы видим рост смертности как у взрослого (почти 5%), так и детского населения (в 1,6 раза до года). И это в той области, где есть 2 перинатальных центра – в Днепропетровске и Кривом Роге», - сказал В.Козлов.

По его мнению, причины «такой плачевной ситуации в том, что основная цель медицинской реформы в Украине – максимально сократить государственные издержки на медицину».

«Вместо того, чтобы открывать новые амбулатории, поближе к потребителям, населению, фактически были уничтожены поликлиники - и детские, и взрослые. На их базе открыты 5-6 амбулаторий. Новые амбулатории, на базе существующих поликлиник, открываются с нарушениями строительных, санитарно-гигиенических норм. Особенно это касается тех амбулаторий, которые открываются на базе бывших филиалов поликлиник», - сказал он.

По словам В.Козлова, открытие таких амбулаторий привело к смешению потоков пациентов, когда «в одной очереди стоят и здоровые, и больные, и дети, и старики, будущие мамы и инфекционные больные».

«Одним из этапов реформы в Днепропетровске было разделение на первичную и вторичную уровни медицины. При этом произошла административная несостыковка работы первого и второго уровня – диагностическая оборудование, УЗИ, кабинет ЛФК, лаборатории для расширенных анализов находятся на втором уровне. То есть, чтобы пациенту получить расширенный анализ крови, пациенту нужно обращаться на второй уровень. Пациенты вынуждены ездить по разным частям города, чтобы получить услуги, которые раньше можно было получить в одном месте – поликлинике», - отметил В.Козлов.

Еще одним способом сократить затраты в медицине, по мнению В.Козлова, есть закрытие медицинских учреждений, в частности роддомов. По его словам, в Днепропетровской области планируют закрыть 6 родильных домов.

В свою очередь председатель свободного профсоюза работников скорой медицинской помощи Максим Ионов, медицинская реформа напоминает «глобальный бизнес-проект по всей Украине, который напоминает невыполнимую миссию».

«На сегодня все взвалено на местные бюджеты, которые абсолютно пустые. В бюджете не прописано ни статьи, ни графы, которые определяют курс реформы, что делать в дальнейшем, как ее корректировать и какие мы хотим получить результаты. Я подозреваю, что и сами чиновники понимают, что они зашли в тупик, но боятся в этом признаться. Надеюсь, этот момент все-таки наступит, и мы начнем корректировку хода этой реформы», - отметил М.Ионов.

В.Козлов заявил, что общественные организации готовы предложить конкретные рекомендации по ходу медицинских реформ, ими сделан анализ за полтора года.

«Мы систематизировали всю информацию по просчетам, которые были допущены и по каждому из выявленных слабых мест подать рекомендации, что можно сделать в той или иной ситуации. Но первое, что нужно сделать – признать, что выполнение изменений в медицине, согласно закону об эксперименте в четырех областях, является неудовлетворительным. Мы настаиваем, чтобы провести парламентские слушания по этим проблемам», - сказал представитель общественной организации.

Н.Воробьева проинформировала, что будет подана резолюция о требовании к парламентскому комитету ВР по вопросам здравоохранения о проведении слушаний по реализации медицинской реформы в Украине, а также поставить вопрос о систематизации результатов реформы в пилотных областях, анализ ситуации.

«После этого говорить о исправлении всех недостатков. Применения необходимых методов и способов корректирования реформы. На сегодня реформа была написана, запущена, но абсолютно не корректировалась. Мы должны говорить о достаточном или не достаточном финансировании, информационной, технической, человеческой базы. Специалистов для реализации реформы в том виде в котором мы хотим ее видеть недостаточно. Медицинская реформа нам очень необходима, но нужно видеть ошибки, недостатки и их исправлять», - считает Н.Воробьева.