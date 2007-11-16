С холодами приходит много заболеваний

С приходом холодов многие люди простужаются и получают обострения хронических воспалений верхних дыхательных путей. Одна из таких проблем — гайморит.

ПОЧЕМУ ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ

Гайморит — это воспаление верхнечелюстных пазух (полости в толще кости, в норме заполненные воздухом). Это происходит из-за инфекции, местного ослабления иммунитета и нарушения вентиляции пазух (в норме они сообщаются с полостью носа маленьким отверстием, которое может перекрываться слизью и отеком при насморке). При этом, как правило, возникает боль в носу и возле носа. Болеть может также лобовая часть, щеки, глаза и даже область возле уха. Кроме этого, могут быть гнойные (желтые, густые) выделения из носа.

КАК ЛЕЧИТЬ

Со временем в гайморовых пазухах накапливается гной и если повременить с походом к доктору, гной может прорвать стенки пазух и пойти в глаз, ухо или даже голову (будет менингит, он может привести к смерти). Поэтому если вы заподозрили у себя гайморит, бегом к врачу. Многие откладывают визит к врачу, потому что боятся прокалывания. Без него можно обойтись на начальных стадиях гайморита, делать только промывания. Но на всех других стадиях прокол обязателен. Поскольку гной уже находится в гайморовой пазухе и оттуда ему некуда не деться, то его нужно направить в нужное русло — долой из носа. Проколов пазуху, доктор вставляет через нос специальные трубочки (катетеры) и откачивает гной, промывает пазуху, вводит в нее антибиотики и противовоспалительные препараты. Промывания проводят каждый день до излечения (около 5 дней). Кстати, многие ошибочно считают, что при гайморите нужно прогревать нос. Это делать ни в коем случае нельзя: тепло поспособствует развитию микроорганизмов, накоплению еще большего количества гноя, отчего увеличивается риск прорыва пазухи.

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы не подхватить гайморит, обязательно используйте сосудосуживающие капли при насморке, берегите ноги, шею, уши и голову от холода и при любых симптомах простуды консультируйтесь с доктором-отоларингологом.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

1. Против гайморита очень эффективно растение цикламен. Для этого капните по 2 капли в каждую ноздрю (чтобы получить сок цикламена, просто надавите на листок). Когда зуд станет невыносимым, тщательно промойте нос водой комнатной температуры, "вдыхая" ее носом из ладони. Процедуру делайте не чаще 1 раза в день, курс — около недели.

2. Разрежьте конский каштан на дольки — такие, чтобы помещались в носу. Перевяжите ниткой и как можно глубже засуньте в нос. Через несколько минут в носу начнет крутить и жечь. Терпите, сколько сможете. Процедуру проводите не более 1 раза в день.

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