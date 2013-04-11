Зафиксировано 10 ложных сообщений о заминировании на ж/д

В январе-марте 2013 года поступило 10 ложных сообщений о заминировании вокзалов, станций и подвижного состава, что вызвало длительные задержки в движении поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Ведомство отмечает, что такие опасные "шутки" неизвестных лиц дезориентируют пассажиров.

"Общее время задержек поездов из-за 5 ложных сообщений о заминировании вокзалов в первом квартале т.г. составило 32 часа 36 минут", - уточнили в пресс-службе, отметив также, что из-за 5 сообщений о нахождении взрывных устройств в поездах задержки подвижного состава в целом составили 9 часов 15 минут.

В пресс-службе сообщили, что такие досадные случаи зафиксированы и в апреле.

«Из-за выдумки злоумышленников о взрывных устройствах 5 апреля оперативная группа МЧС, взрывотехники, пограничники, кинологи, сотрудники СБУ и милиции проводили поисковые работы взрывчатки на вокзале Харьков-Пассажирский и на станциях Харьков-Левада, Харьков-Балашовский, Основа и Лосево-2", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, взрывчатка на объектах железнодорожной инфраструктуры не выявлена.

"Но такие случаи вносят сбой в работу вокзалов и движение поездов, и нарушают покой пассажиров, которых приходится эвакуировать", - отметили в пресс-службе.

«Укрзализныця» напоминает, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность. Так, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, лицо, совершившее такие деяния, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а в случае повторного случая или тяжелых последствий - лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.