Что полезно кушать язвенникам

В последнее время гастроэнтерологи пришли к выводу, что лекарственные средства будут более эффективны для язвенников, если одновременно ввести в рацион больше продуктов, богатых цинком.

Это, прежде всего, морковь, бобовые, рыба, морская капуста и другие дары моря.

Цинк активизирует все процессы заживления. Благодаря его влиянию значительно увеличиваются собственные защитные возможности пищеварительного тракта, и «подкормленная» цинком слизистая нормально справляется с нагрузками.

Тем, кто спланировал свою жизнь «с поправкой на язву» и придерживается ограничений в пище, «цинковая» диета дает возможность значительно расширить привычный рацион и сделать его гораздо более разнообразным и интересным.

Язва двенадцатиперстной кишки вызвана целым рядом причин. Это сбои в работе центральной нервной системы, недостаток в пище незаменимых жирных кислот, наследственная склонность к излишней выработке кислоты в желудке. Чтобы справиться с таким «набором», придется пересмотреть образ жизни.

Промежутки между едой не должны быть длительными. При этом полностью исключается грубая, кислая и острая пища, крепкий кофе, черный хлеб, дрожжевое тесто. Нельзя курить, есть всухомятку или впопыхах. Следует избегать эмоциональных встрясок и физического перенапряжения. Все эти ограничения необходимо соблюдать даже в те периоды, когда язва «молчит».

Прекрасным источником полезных жирных кислот служит льняное масло. Регулярно принимайте натощак чайную ложечку. Помимо льняного, очень полезно оливковое масло. Ешьте его регулярно.

Для «обуздания» нервов каждый может выбрать то, что ему по душе. Кому-то подойдет успокаивающий аутотренинг, кому-то – неторопливое длительное плавание в бассейне или долгий расслабляющий теплый душ. А если вам удастся в целом изменить свое отношение к жизни и перейти в разряд философски настроенных спокойных людей – это половина победы над язвенной болезнью.

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