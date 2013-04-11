Как повлияет авария в Бортничах на качество воды в Киеве?

Качество питьевой воды в Киеве удовлетворяет установленным нормам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию ПАО «АК «Киевводоканал».

По состоянию на 11 апреля 2013 года все показатели качества питьевой воды, которая подается в централизованную сеть водоснабжения, находятся в норме, отмечается в сообщении.

Также отмечается, что существенных изменений в количественных и качественных показателях рек Днепр и Десна, которые используются в качестве источников водоснабжения, на сегодняшний день не наблюдается. «Показатели анализов речной воды указывают на то, что город стоит на пороге паводкового периода, для которого свойственно повышение мутности речной воды, цветности, окисленности, постепенного уменьшения щелочности», - отметили в пресс-службе и добавили, что на сегодняшний день паводковая вода еще не поступила в Днепр и Десну. По данным Гидрометцентра Украины, пик наводнения на реке Припять ожидается во второй декаде апреля, на Днепре – 24-25 апреля, на Десне – в начале мая.

В ожидании изменений качества речной воды, вызванной ежегодными явлениями паводкового характера, на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях проведен ряд мероприятий по подготовке к паводковому периоду. Сейчас контроль уровня воды ведется в усиленном режиме, а на склады реагентов завезена месячная норма коагулянта и флокулянта.

Кроме того, на случай критического поднятия уровня воды в реке Днепр и в случае невозможности забора води из этого источника, была расконсервирована плавучая насосная станция «Роса-300», предназначенная для перекачивания воды из г. Десна на Днепровскую водопроводную станцию, и проведены подготовительные работы для ее запуска в эксплуатацию в случае необходимости.