8 часов полноценного сна - залог отличного самочувствия и хорошего настроения на весь следующий день. Но что еще мы знаем про сон? Национальный научно-исследовательский институт США провел ряд экспериментов и исследований, назвав их "проект" сна, и в результате опубликовал 5 необычных фактов про сон:

1. Женщинам нужно спать больше, чем мужчинам.

Всего на 20 минут дольше, этого достаточно. Мы более многозадачны, чем мужчины (кто б сомневался!), поэтому наш мозг работает под большей нагрузкой и должен соответственно отдыхать.

2. Самой "снотворной" музыкой было признано творчество группы Coldplay.

Это показал опрос 6 000 подопытных в возрасте от 21 до 45 лет. Кроме этого еще выбирали Алишу Кис, Моцарта и Тейлор Свифт.

3. Сон омолаживает.

Так испанская звезда и голливудская красавица Пенелопа Крус спит по 14 часов в день - и говорит, что это наилучшая профилатика темных кругов под глазами. А Джей Ло клянется, что 8-часовой сон заменяет ей ботокс. "Сон - мое оружие красоты!", - уверяет звезда.

4. Сон помогает от похмелья.

Эту истину многие из нас проверяли на себе - чем дольше спишь после вечеринки, тем лучше себя чувствуешь после пробуждения. Только не переусердствуйте с шампанским - оно вызывает обезвоживание и жажда не даст вам вволю выспаться.

5. Запах цветов улучшает сон.

Проснуться от запаха кофе - вот как многие представляют свое идеальное утро. А идеальная ночь должна начинаться с аромата цветов. Согласно исследованиям, студенты, которые ставили на прикроватную тумбочку букет цветов, существенно улучшали свою память и успеваемость в учебе. А такие ароматы, как лаванда и жасмин, помогают расслабиться после напряженного трудового дня.

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