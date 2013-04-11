Чтобы помолодеть, женщине достаточно изменить цвет волос. В этом убеждена киевская парикмахер Иванна Жиренко.

"Ежедневно ко мне приходят женщины и просят сделать их моложе, - говорит Иванна. - Если хотите покрасить волосы, учитывайте, что темные оттенки старят. Светлые - омолаживают. Главное угадать с цветом - выбрать на тон светлее оттенка кожи. Это обязательно освежит цвет лица. Седину закрашивайте под натуральный цвет волос. Менее заметным седые волосы делает мелирование. Но оно уже вышло из моды".

По наблюдению парикмахера-стилиста, длинные волосы подходит женщинам до 30 лет. Затем оно начинает старить свою владелицу.

"С возрастом волосы становятся тоньше, выглядит слабыми и вялыми. Зрелым клиенткам советую делать короткие прически. Они зрительно увеличивают объем волос, подчеркивают скулы, делают вас моложе. Дамам в возрасте подходят челки. Сделайте "рваную" кривую челку, которая едва доходит до бровей. Она поможет сбросить десяток лет, скроет морщины, подчеркнет скулы и сделает незаметными "гусиные лапки" в уголках глаз", - советует парикмахер.

Весной большинство клиенток жалуются, что волосы выпадают.

"Есть много витаминов и масок, которые стимулируют лучший рост волос. Чтобы волосы меньше выпадали, советую делать массаж головы. Паниковать не надо, потому что в действительности каждый день из человеческой головы выпадает до 100 волосинок. Средняя продолжительность жизни волоса - четыре года. Ежемесячно она вырастает где-то примерно на полсантиметра. Больше всего волос на голове у брюнеток - до 140 тысяч волос. Рыжеволосые имеют 90 тысяч, блондинки - 120. Женская коса может выдержать груз до 20 тонн".

Дает советы, как подпитывать волосы масками весной.

"Если имеете жирные волосы, используйте маски и лосьоны, которые стягивают поры и сдерживают образование кожного сала. Обладательницам сухих волос нельзя пользоваться плойками, термобигуди и фенами. Чтобы кончики не секлись, смазывайте их оливковым маслом за 10 минут до мытья головы. В марте еще холодно, поэтому не советую быстро сбрасывать шапки. Носите шапку или капюшон, длинные волосы заплетайте в косу и прячьте под шарф".

gazeta.ua