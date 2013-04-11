Что делать при заедах

Проблема появления заедов на губах особенно актуальна весной, когда мы страдаем от авитаминоза. Если вы хоть раз сталкивались с этой неприятностью, наверняка знаете, как она портит жизнь: помимо непривлекательного внешнего вида, заеды вызывают постоянный зуд и жжение в уголках губ, становится трудно смеяться, разговаривать и красить губы, кожа реагирует на соленую и кислую пищу...

Причин появления заедов может быть достаточно много, но среди самых распространенных называют следующие:

- Проблемы желудочно-кишечного тракта.

- Грибок (поэтому считается, что заеды могут передваться через поцелуи, общую посуду и т.д.).

- Авитаминоз, в особенности - нехватка витамина В, железа и цинка.

- Аллергия.

Чтобы быстро избавиться от заедов, дерматологи медицинской клиники "Велес" рекомендуют:

1. Обратите внимание на диету: необходимо исключить из рациона острое, кислое и соленое, обогатив рацион овощами и фруктами. Также полезны продукты, содержащие рибофлавин (капуста, печень, мясо, молоко, арахис, миндаль и т.п.).

2. 2-3 раза в сутки обрабатывайте поврежденную кожу фукорцином.

3. Делайте примочки из лекарственных трав: ромашки аптечной, календулы, каланхоэ, шалфея и алоэ.

4. Смазывайте уголки губ масляным средствами (на ваш выбор): раствором витаминов А и Е, вазелином, растопленным пчелиным воском, гусиным жиром, облепиховым, льняным и оливковым маслом, маслом шиповника и авокадо, маслом чайного дерева.

5. Если хотите прибегнуть к помощи аптечных препаратов, остановите свой выбор на пасте Теймурова, мазях Левомиколь, Ируксол, Тетрациклиновая мазь, и Д-Пантенол.

При этом мы рекомендуем не заниматься самолечением и, если заеды беспокоят вас регулярно, обратиться за помощью к врачу-дерматологу.

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