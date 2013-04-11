На Бортнической станции аэрации произошел прорыв дамбы

10 апреля около 19 часов в Бориспольском районе Киевской области на неэксплуатирующемся иловом поле № 3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал» в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате прорыва дамбы в районе пропускного колодца талая вода начала попадать в приемный резервуар насосной станции.

Установленный на станции насос откачивал поступавшую воду, однако насос не справился со слишком большим объемом. Приемный резервуар переполнился, и часть воды вылилась на прилегающую территорию. Угрозы подтопления населенных пунктов не было.

С целью предупреждения дальнейшего расширения прорыва дамбы, прекращения утечки воды и локализации прорыва в пределах илового поля председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было принято решение привлечь силы ГСЧС Украины, личный состав Вооруженных сил Украины, а также персонал и технику ПАО «АК «Киевводоканал».

Сегодня, 11 апреля, в 5 часов 45 минут утечка воды прекращена путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва.

Как отметили в пресс-службе, работы осложнялись образованиям промоины в труднодоступном месте, ограниченными возможностями по привлечению техники к выполнению восстановительных работ и проведением работ в ночное время.

Единственно возможным средством оперативной ликвидации прорыва и предупреждения расширения его масштабов стало привлечение личного состава для выполнения работ вручную. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 590 человек, а также 36 ед. специальной техники, а именно: от ГСЧС Украины – 310 чел. и 10 ед. техники, от Министерства обороны – 240 чел., от технических служб водоканала - 40 чел. и 26 ед. техники.

На месте происшествия работал штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Общее руководство проведением восстановительных работ осуществлял председатель Государственной службы Украины из чрезвычайных ситуаций Михаил Болотских.