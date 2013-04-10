Зарплата медиков скорой помощи возрастет на 40%

Зарплата медиков скорой медицинской помощи возрастет на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения сообщил начальник отдела экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Михаил Стрельников.

По его словам, 20% будут начислять за интенсивность работы, 20% - за стаж.

«Если медик получает 2 или 2,5 тысячи, добавляйте к ним еще 40%, вы получите сумму зарплаты. Выплаты в разы повысить невозможно, мы ограничены бюджетом. Насколько государство имеет бюджет, настолько оно платит», - отметил М.Стрельников.

Он также отметил, что в отрасли экстренной медицинской помощи есть и кадровые проблемы.

«Это процесс сложный, поскольку подготовка врача в вузе– 6 лет. Есть процедура государственного заказа. Например, Луганская область готовит для себя работников за счет заказов за местные средства. Они заключают договор с медицинским университетом и готовят для потребностей скорой медицинской помощи соответствующих специалистов», - сказал М.Стрельников, подчеркнув, что подобные изменения будут происходить и на общегосударственном уровне.

«Недавно вышел закон о государственном заказе, где учтены потребности в обеспечении фельдшерами по медицине неотложных состояний, диспетчеров. Однако практически за один год эти вопросы не решатся», - отметил М.Стрельников.