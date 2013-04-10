Завтра в Украине - дожди

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, только в северных, Винницкой и Черкасской областях - без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла, на севере Левобережья местами 0-3° мороза; днем 9-14° тепла, в Карпатах 2-7° тепла.

В Киеве и области в четверг - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.