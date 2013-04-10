Яблочный уксус избавляет от целлюлита

Сегодня ученые выделили в составе уксуса около 60-ти органических соединений и 16 аминокислот. Натуральный продукт содержит витамины (А, С, Е, а также гр. В), органические кислоты, ферменты и минералы (железо, кальций, фосфор, калий, магний, кремний и пр.). Употребление яблочного уксуса помогает наладить обмен веществ и снизить аппетит, а также способствует активному расщеплению жировой ткани.

Обертывания с яблочным уксусом при похудении и целлюлите

Наружное применение яблочного уксуса позволяет избавиться от целлюлита и сосудистой сетки. Предлагаем вашему вниманию два варианта обертываний с участием яблочного уксуса. После любого из них необходимо смыть состав с кожи и смазать ее увлажняющим кремом.

Вариант № 1

Яблочный уксус и теплую воду смешивают в пропорции 1:1, смачивают в этом составе ткань, отжимают и обертывают проблемные участки. Сверху на ткань накладывают плотную полиэтиленовую пленку и надевают что-либо теплое. После этого на 30-40 мин. отправляются под одеяло, положив под ноги подушку.

Вариант № 2

В этом варианте готовят смесь из меда, яблочного уксуса и пшеничной муки (пропорции произвольные). После нанесения состава на кожу, сверху накладывают и фиксируют пленку, а также надевают теплые вещи. Держат состав не дольше полутора часов.

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