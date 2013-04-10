Внесены изменения в перечень наркотических средств

Кабинет министров внес изменение в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В частности, позиция относительно фенетиламинов дополнена словами «кроме лекарственных средств, в том числе активных фармацевтических ингредиентов, которые содержат производные группы фенетиламинов», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Соответствующее постановление правительство приняло 8 апреля.

Таким образом, будут упрощены производство, реализация и потребление лекарственных средств, являющихся производными фенетиламинов, ведь сейчас производные фенетиламинов отнесены к особо опасным психотропным веществам, обращение которых запрещено. В то же время они содержатся в более 1000 наименований лекарственных средств. В частности, к ним относятся незаменимые аминокислоты, нейрорегуляторы, спазмолитики, кардиологические средства, противомикробные средства, противодиабетические средства, протипаркинсонические средства и тому подобное.

Принятие постановления позволит больным получать надлежащее лечение и обеспечит достижение баланса интересов между государством и субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами, говорится в сообщении.