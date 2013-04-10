Как сделать свои зубы красивыми

Народная мудрость гласит:"Утром мы чистим зубы для красоты, вечером - для здоровья". К сожалению, многие из нас забывают об этом, а также о многих других правилах ухода за улыбкой. Поэтому сегодня Анна Славская, стоматолог, напомнит об основных способах добиться красивой и здоровой улыбки.

1. Чистить зубы необходимо тщательно, дважды в день, на протяжении минуты, круговыми движениями, а также сверху вниз.

2. Внимательно выбирайте зубную щетку и пасту - щетка должна быть достаточно мягкой, чтобы не повредить эмаль, но достаточно жесткой, чтобы хорошо вычищать зубы. Раньше предпочтение отдавалось волосяным щеткам, сегодня же можно выбирать из качественного нейлонового волокна.

3. Счетку необходимо менять раз в месяц, тип пасты - раз в 2-3 месяца.

4. В каждодневной жизни старайтесь избегать ситуаций травматизации зубной эмали (к примеру, пить очень гарячие или очень холодные напитки).

5. Посещайте стоматолога 2 раза в год, даже если зубы не болят - кариес проявляет себя не сразу.

6. После каждого приема пищи пользуйтесь зубной нитью.

7. Регулярно заботьтесь о свежести своего дыхания.

8. Если вы курите, стоит учитывать, что табак, помимо прочего, крайне негативно влияет на дыхание и цвет зубов. Как минимум, отдавайте предпочтение зубной пасте с фтором и фосфором, как максимум - избавьтесь от вредной привычки.

9. Если зубы находяться не на своих местах, обязательно обратитесь к ортодонту и, возможно, воспользуйтесь бреккет-системой коррекции зубов.

10. Не забывайте также следить за состоянием десен - если они кровоточат, это может быть признаком пародонтоза и этот симптом нельзя пропускать.

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