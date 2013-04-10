Чем полезен лук

Лук – один из самых популярных продуктов на планете, стали культивировать более 3 500 лет назад. Его до сих пор несправедливо не включают в список полезных продуктов наряду с гранатом, красным вином, зеленым чаем и т.д., помогает защищать и бороться с такими заболеваниями, как рак, болезни сердца, диабет и катаракта. Также лук можно использовать в качестве противомикробного средства.

Как показывают исследования, лук обладает более мощными, защищающими от болезней сердца, свойствами, чем красное вино. Возможно, именно поэтому среди французов, широко использующих лук в своей кухне, уровень заболеваемости коронарной болезнью сердца сравнительно невысок.

Лук снижает уровень холестерина в крови, улучшает эластичность кровеносных сосудов и помогает поддерживать в норме артериальное давление. Некоторые вещества, содержащиеся в луке, способствуют нормализации уровня сахара в крови, и поэтому лук полезен людям, страдающим от диабета второго типа и ожирения.

Таким образом, в список продуктов, которые рекомендуется есть ежедневно, можно добавить луковицу. При этом, даже в приготовленном луке сохраняются полезные для здоровья вещества, хотя наиболее полезным является сырой лук.