Гуманитарка для инвалидов застряла на таможенных складах

Комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов решил обратиться в Кабинет министров относительно срочного принятия мер по освобождению от платы за хранение гуманитарной помощи тех получателей, груз которых хранится на таможенных складах из-за длительной задержки по вине органов исполнительной власти в признании его гуманитарной помощью.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Во время рассмотрения законопроектов, направленных на урегулирование вопросов получения в Украине гуманитарной помощи, члены Комитета отметили, что с принятием Верховной Радой Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров" функции Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров о признании грузов в качестве гуманитарной помощи, контроль над транспортировкой, получением, распределением гуманитарной помощи и пр. передан специально уполномоченному государственному органу по вопросам гуманитарной помощи (на данное время Министерство социальной политики).

Комитет ВР по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов отметил, что сегодня сложилась сложная ситуация, связанная с длительным процессом признанием грузов гуманитарной помощью. По информации Государственной таможенной службы Украины, по состоянию на 10 марта 2013 года на таможенной территории Украины находится нерастаможенная гуманитарная помощь от 504 доноров. По данным парламентского комитета, из-за задержек с оформлением “получатели гуманитарной помощи должны платить в среднем 100 евро в сутки за хранение груза на таможенных складах более 90 (120) суток, что являются значительным финансовым грузом для организаций, занимающихся благотворительной деятельностью”. “Были приведены примеры, что за хранение груза на таможенных складах из-за отсутствия соответствующего механизма признания товара гуманитарной помощью общественной организации необходимо заплатить более 300 тыс. грн”, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что среди получателей гуманитарной помощи есть предприятия общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда, а также предприятия, учреждения и организации, которые содержатся за счет бюджетов, и уполномоченные ими государственные учреждения; благотворительные организации; общественные организации инвалидов, ветеранов войны и труда, Общество Красного Креста Украины и его областные организации, творческие союзы, а также общественные организации, созданные для осуществления предусмотренной их уставными документами экологической, оздоровительной, любительской, спортивной, культурной, образовательной и научной деятельности; реабилитационные учреждения для инвалидов и детей-инвалидов.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу законопроекты о внесении изменений в закон "О гуманитарной помощи": относительно деятельности Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров (реестр. № 2623) и относительно порядка признания грузов гуманитарной помощью по молчаливому согласию (реестр. № 2649).

Положениями законопроекта № 2623 предусмотрено определить специально уполномоченные государственные органы по вопросам гуманитарной помощи, полномочия этих органов и некоторые вопросы признания грузов гуманитарной помощью. В частности, предусмотрено возобновить деятельность Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров Украины.

Законопроектом № 2649 предлагается определить сроки принятия Министерством социальной политики решения о признании или отказе в признании груза гуманитарной помощью: соответствующее решение должно быть принято на протяжении пятнадцати рабочих дней со дня поступления соответствующих документов. После устранения получателем гуманитарной помощи причин, которые стали основанием для отказа признания груза гуманитарной помощью, повторное рассмотрение документов осуществляется названным министерством в срок, который не превышает десяти рабочих дней со дня получения необходимых документов. В случае неприятия Министерством социальной политики в установленные сроки решения о признании или отказе в признании груза гуманитарной помощью такой груз считается признанным гуманитарной помощью (с наступлением всех соответствующих последствий для груза, признанного гуманитарной помощью) после истечения 25 дней со дня поступления соответствующих документов в Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, 22 марта во время Часа вопросов к правительству министр социальной политики Наталия Королевская отметила, что на протяжении многих лет гуманитарные грузы использовались в качестве коридора для поступления контрабанды в Украину, а с начала января это было прекращено.

«В течение многих лет гуманитарные грузи использовались в качестве одного из коридоров поступления контрабанды в страну, и с начала января месяца эта процедура была остановлена. На сегодняшний день мы получили 450 обращений от разных организаций относительно определения грузов гуманитарными. 250 обращений рассмотрено министерствами согласно закону "О гуманитарной помощи". И все грузы, которые содержат продукты питания и лекарства, грузы, которые предназначены для государственных учреждений, больниц, детских домов, учреждений социального обслуживания, 254 таких груза получили разрешения и будут доставлены получателям», - сказала министр.

В то же время она отметила: “Но, уважаемые народные депутаты, если вас волнуют вопросы, когда будет кабриолет "Ауди" красного цвета доставлен ветерану 85-летнему, то он не будет доставлен. Если вас тревожит вопрос, когда те автомобили, какие вы выставили на границе для того, чтобы они попали сегодня на теневой рынок страны, то они не попадут. Также я хочу вам добавить, если бы вы конкретизировали свой вопрос, может оно касается кормов для кошек, для щенков, которые едут через границу сегодня и нуждаются в срочном размещении”.

Н.Королевская подчеркнула, что гуманитарные грузы будут растаможены, но “контрабанда в Украину через гуманитарку не придет”.