Капли от насморка повышают давление

Гипертония имеет много причин, часто неожиданных, объясняет столичный кардиолог 31-летняя Елена Герман. Называет несколько.

- Можно лечить насморк каплями для носа и иметь повышенное давление. Студентка больше месяца не могла избавиться от болезни. Постоянно закапывала нос лекарствами, которые суживают сосуды и снимают отеки. Впоследствии у нее начало подниматься давление. Если пользоваться каплями больше трех недель, организм привыкает. Заложенность носа остается, когда другие симптомы простуды прошли. Лучше промывать солевым раствором.

При болезнях почек и надпочечников высокое давление держится постоянно.

- Так было у 35-летнего пациента, который привык к гипертонии, - давление у него повышалось ежедневно. Отправила его на УЗД почек. Выявили пиелонефрит и несколько камней. С больными почками его сразу положили в стационар. Когда вылечился, давление нормализовалось.

Повышенные показатели бывают также из-за травм шеи, позвоночника, остеохондроза.

- Другая пациентка удивилась, что после жалоб на высокое давление я отправила ее делать рентген шейного отдела позвоночника. Выявили остеохондроз, а за пару недель до того она еще и ударилась о двери. Когда травмируются позвонки шеи, возникает спазм сосудов, нарушается кровоток к мозгу.

Густая кровь является одной из основных причин гипертонии.

- После 40 лет кровь сворачивается быстрее, из-за этого могут образовываться тромбы. 70 процентов людей старшего возраста имеют высокое давление. Надо есть клюкву и рябину. Это естественный "аспирин", который разрежает кровь. Столовую ложку ягод разминают, заливают стаканом кипятка, настаивают 15 минут. Чтобы вкус стал мягче, можно добавить мед. Смесь пьют по полстакана два-три раза в день.

gazeta.ua