Сегодня отмечается Международный день борьбы с курением

Ежегодно каждый третий четверг ноября весь мир отмечает День отказа от курения, который был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Цель проведения Дня отказа от курения - способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение людей в борьбу против курения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в мире живут около 1,5 миллиардов курильщиков. Особенно много курильщиков в Китае, России и США. Около 90% смертей в мире происходит от рака легких, 75% - от хронического бронхита, 25% - от ишемической болезни сердца.

Борцы против курения табака подсчитали, что сейчас каждые 10 секунд в мире умирает заядлый курильщик, а к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды.

Согласно опросу, проведенному компанией Research & Branding Group, 48% жителей Украины никогда не курили. И, тем не менее, по данным на октябрь 2006 года, Украина занимала первое место в Европе по количеству курильщиков.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, каждый второй взрослый украинец курит. В целом в стране 15,5 млн курильщиков, и с каждым годом количество выкуренных сигарет растет.

Ежегодно табакокурение убивает 120 тыс. украинцев, и по подсчетам экспертов, к 2020 году в Украине употребление табака повлечет за собой более 22% смертей.

Корреспондент.net