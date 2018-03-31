Почему нарушается обмен веществ?

Для на­ча­ла да­вай­те раз­бе­рем­ся, что та­кое об­мен ве­ществ и как он воз­дейст­ву­ет на ор­га­низм че­ло­ве­ка. Об­мен ве­ществ пред­став­ля­ет со­бой ос­но­ву жиз­не­де­я­тель­нос­ти и яв­ля­ет­ся важ­ней­шим спе­ци­фи­чес­ким при­зна­ком жи­вой ма­те­рии. Бла­го­да­ря про­цес­сам об­ме­на ве­ществ про­ис­хо­дит пе­ре­ст­рой­ка по­сту­па­ю­щих пи­ще­вых ве­ществ в со­еди­не­ния, ха­рак­тер­ные для дан­но­го ор­га­низ­ма и ис­поль­зу­е­мые как стро­и­тель­ный и энер­ге­ти­чес­кий ма­те­ри­ал.

И про­цесс пи­ще­ва­ре­ния, и вы­ве­де­ние из ор­га­низ­ма оста­точ­ных про­дук­тов и шла­ков от­но­сят­ся к по­сто­ян­но­му для че­ло­ве­ка об­ме­ну ве­ществ. В этом про­цес­се участ­ву­ют все сис­те­мы че­ло­ве­чес­ко­го ор­га­низ­ма, в том чис­ле и цент­раль­ная, и ве­ге­та­тив­ная нер­в­ные сис­те­мы.

Об­щее на­ру­ше­ние об­ме­на ве­ществ про­яв­ля­ет­ся сдви­га­ми в ос­нов­ном об­ме­не; од­ним из по­следст­вий та­ко­го на­ру­ше­ния яв­ля­ет­ся на­коп­ле­ние из­бы­точ­ных про­дук­тов ме­та­бо­лиз­ма. Ожи­ре­ние – при­мер та­ко­го сдви­га в об­мен­ном про­цес­се.

В ос­но­ве ожи­ре­ния на­хо­дит­ся та­кая си­ту­а­ция, при ко­то­рой про­цес­сы об­ра­зо­ва­ния жи­ра из пи­та­тель­ных ве­ществ пре­об­ла­да­ют над про­дук­та­ми его рас­па­да. Ча­ще все­го, как утверж­да­ют спе­ци­а­ли­с­ты-ме­ди­ки, ожи­ре­ние вы­зы­ва­ет­ся сис­те­ма­ти­чес­ким пе­ре­еда­ни­ем или не­пра­виль­ным пи­та­ни­ем.

Вмес­то на­ту­раль­ной хо­ро­шей еды лю­ди, жи­ву­щие в го­ро­де, на­чи­на­ют упо­треб­лять в пи­щу раз­лич­ные про­дук­ты с кон­сер­ван­та­ми, аро­ма­ти­чес­ки­ми и био­ло­ги­чес­ки­ми до­бав­ка­ми, ко­то­рые спо­собст­ву­ют на­ру­ше­нию об­ме­на ве­ществ.

Осо­бен­но вред­но так на­зы­ва­е­мое быст­рое пи­та­ние.

В по­след­ние го­ды ожи­ре­ние ста­ло ог­ром­ной про­бле­мой для ци­ви­ли­зо­ван­но­го ми­ра, осо­бен­но для жи­те­лей ме­га­по­ли­сов, где час­то идут в пи­щу гам­бур­ге­ры, хот-до­ги и дру­гие раз­лич­ные санд­ви­чи и бу­тер­бро­ды, ис­клю­чи­тель­но вред­ные для здо­ровья.

У де­ре­вен­ских жи­те­лей, ко­то­рые до сих пор пе­ре­ку­сы­ва­ют отвар­ной кар­то­шеч­кой, по­ми­до­ра­ми и огур­чи­ка­ми, за­бо­ле­ва­ний, свя­зан­ных с ожи­ре­ни­ем и его по­следст­ви­я­ми, во мно­го раз мень­ше. Это в оче­ред­ной раз до­ка­зы­ва­ет, что че­ло­ве­ку сле­ду­ет стре­мить­ся быть бли­же к при­ро­де, ее да­рам, на­ту­раль­ным про­дук­там.

В Япо­нии, где, не­смот­ря на то, что ев­ро­пей­ская кух­ня по­сте­пен­но вхо­дит в быт лю­дей, очень от­ри­ца­тель­но от­но­сят­ся к жир­ной, тя­же­лой еде, к пе­ре­еда­нию на ночь, к про­дук­там быст­ро­го пи­та­ния.

Итак, главная при­чи­на ожи­ре­ния – это упо­треб­ле­ние в пи­щу про­дук­тов с син­те­ти­чес­ки­ми до­бав­ка­ми.

В на­сто­я­щее вре­мя спе­ци­а­лис­та­ми под­счи­та­но, что су­щест­ву­ет бо­лее ты­ся­чи раз­лич­ных пи­ще­вых до­ба­вок в еже­днев­ный ра­ци­он со­вре­мен­но­го жи­те­ля Зем­ли. Боль­шая часть этих син­те­ти­чес­ких до­ба­вок не толь­ко не по­лез­на, но и ока­зы­ва­ет вред­ное воз­дейст­вие на ор­га­низм лю­бо­го че­ло­ве­ка, спо­собст­ву­ет на­коп­ле­нию ток­си­нов в ор­га­низ­ме.

Кста­ти, на­до от­ме­тить, что в боль­шинст­ве слу­ча­ев до­бав­ки вво­дят­ся в те про­дук­ты, ко­то­рые в них во­все не нуж­да­ют­ся, на­при­мер ве­щест­ва, от­бе­ли­ва­ю­щие ба­тон или до­бав­ля­ю­щие крас­ки в кон­сер­ви­ро­ван­ный зе­ле­ный го­ро­шек.

Син­те­ти­чес­кие до­бав­ки де­шев­ле на­ту­раль­ных, по­это­му ис­поль­зу­ют­ся при при­го­тов­ле­нии тех или иных про­дук­тов.

По­сто­ян­ное упо­треб­ле­ние пи­щи с син­те­ти­чес­ки­ми до­бав­ка­ми на­но­сит ор­га­низ­му че­ло­ве­ка не­по­пра­ви­мый вред; осо­бен­но стра­да­ют пи­ще­ва­ри­тель­ная и вы­де­ли­тель­ная сис­те­мы, сле­до­ва­тель­но, и об­мен ве­ществ. Ор­га­низм прос­то не мо­жет хо­ро­шо ра­бо­тать, ког­да он пе­ре­гру­жен чуж­ды­ми для не­го до­бав­ка­ми.

По­это­му ста­рай­тесь пи­тать­ся на­ту­раль­ны­ми про­дук­та­ми, из­бе­гай­те пи­ще­вых кра­си­те­лей и раз­лич­ных вред­ных до­ба­вок. Они при­во­дят не толь­ко к на­коп­ле­нию из­лиш­не­го ве­са, но и к де­прес­сии, нер­в­ным рас­стройст­вам, что в свою оче­редь так же ме­ша­ет нор­маль­ной ра­бо­те ор­га­низ­ма.

Об­мен­ные про­цес­сы в ор­га­низ­ме че­ло­ве­ка на­ру­ша­ют­ся при не­пра­виль­ном при­еме пи­щи. Как мы обыч­но едим? Ча­ще все­го вто­ро­пях, на бе­гу, иног­да не зав­тра­кая, пе­ре­ку­сы­вая в обед и на­еда­ясь на ночь.

Кро­ме то­го, в по­след­нее вре­мя по­сто­ян­но спе­ша­щие лю­ди при­вык­ли пе­ре­ку­сы­вать не­сколь­ко раз в те­че­ние дня, бук­валь­но на хо­ду, час­то всу­хо­мят­ку. Наш бед­ный ор­га­низм прос­то не мо­жет пра­виль­но усва­ивать пи­щу в та­ком ре­жи­ме, и на­чи­на­ет­ся на­ру­ше­ние об­мен­ных про­цес­сов. Са­мое глав­ное по­следст­вие та­ко­го ре­жи­ма пи­та­ния – на­кап­ли­ва­ние из­лиш­ка не­из­рас­хо­до­ван­ных жи­ров.

Ста­рай­тесь не то­ро­пить­ся за едой, вы­де­ляй­те для это­го до­ста­точ­но вре­ме­ни. Вид и за­пах пи­щи долж­ны вы­зы­вать толь­ко по­ло­жи­тель­ные эмо­ции, тог­да пи­ща пол­ностью усво­ит­ся. Преж­де чем по­ло­жить ку­со­чек еды в рот, пред­ставь­те се­бе, что это уже сде­ла­но. Если слю­на про­гла­ты­ва­ет­ся лег­ко – это бла­гоп­ри­ят­но для при­ема пи­щи, если гло­та­ет­ся с тру­дом – вы уже на­сы­ти­лись, вре­мя оста­но­вить­ся.

Япон­ские вра­чи раз­ра­бо­та­ли спе­ци­аль­ную схе­му, по­ря­док пи­та­ния, при ко­то­ром об­мен ве­ществ не толь­ко не на­ру­ша­ет­ся, но и на­ла­жи­ва­ет­ся. По этой схе­ме, очень прос­той и до­ступ­ной аб­со­лют­но всем, сле­ду­ет два ра­за в ме­сяц – в пол­но­лу­ние и но­во­лу­ние – воз­дер­жать­ся от пи­щи и пить толь­ко ми­не­раль­ную во­ду.

Но каж­дую не­де­лю, т. е. че­ты­ре ра­за в ме­сяц, прос­то не­об­хо­ди­мо устра­ивать се­бе пир­шест­ва из лю­би­мых про­дук­тов. В осталь­ные дни не­об­хо­ди­мо при­дер­жи­вать­ся ра­зум­но­го пи­та­ния, со­хра­няя та­ким об­ра­зом по­сто­ян­ный вес и мо­ло­дость, не ис­пы­ты­вая прак­ти­чес­ки ни­ка­ких ли­ше­ний для ор­га­низ­ма.

Су­щест­ву­ет спе­ци­аль­ная ази­ат­ская пи­ра­ми­да пи­та­ния, счи­та­ю­ща­я­ся са­мой пра­виль­ной и здо­ро­вой на пла­не­те. В ос­но­ве пи­ра­ми­ды ле­жат са­мые по­лез­ные и пра­виль­ные, по уве­ре­нию япон­ских ку­ли­на­ров и ме­ди­ков, про­дук­ты: рис, лап­ша, ку­ку­ру­за, ово­щи, бо­бо­вые, рас­ти­тель­ные мас­ла (же­ла­тель­но не­ра­фи­ни­ро­ван­ные).

Сле­ду­ю­щий этаж пи­ра­ми­ды – ры­ба и мо­реп­ро­дук­ты, т. е. то­же здо­ро­вая и по­лез­ная пи­ща; да­лее – яй­ца, ку­ря­ти­на, сла­дос­ти; и в за­вер­ше­нии пи­ра­ми­ды – мя­со. При­мер­но так со­ве­ту­ют раз­ло­жить про­дук­ты по час­то­те и ко­ли­чест­ву еже­днев­но­го упо­треб­ле­ния япон­ские спе­ци­а­ли­с­ты. Это по­мо­жет на­ла­дить об­мен­ные про­цес­сы в ор­га­низ­ме.