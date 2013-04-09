Как общаться с пессимистом

Учитесь переводить высказывания пессимиста на свой язык. То, что он оценивает как «ужасно», вам может показаться «не очень хорошим» или «нормальным». Это позволит менее эмоционально реагировать на его слова, не даст им испортить вам настроение.

Оставляйте человека в покое, когда его настроение особенно мрачное.

Жизнь заставила

Не реже бывает и так: в юности человек демонстрирует жизнерадостность, а годам к 40–50 становится «махровым» пессимистом. В этом «виноваты» жизненные обстоятельства: цели, которых он не смог достичь, люди, не оправдавшие его ожиданий.

У таких людей изначально не слишком высокая самооценка, а неудачи еще больше ее «роняют». Пытаясь удержать ее на уровне, человек заранее программирует себя на то, что ничего не получится, начинает скептически относиться к любой затее. Увы, делает он это в отношении не только себя, но и окружающих. Например, мамы говорят детям, что тем будет очень сложно (а то и невозможно) поступить в институт, создать семью, получить хорошую работу.

Несколько советов

Такие прогнозы из уст близкого раздражают (тем более что зачастую не сбываются). Но не стоит злиться и обижаться. За подобными речами кроется желание застраховать вас от неудач, так пессимист проявляет любовь к вам.

Порой к прогнозам стоит прислушаться. Оптимисты быстро вдохновляются, начинают строить планы на будущее, фантазировать. Умение пессимистов видеть худший результат дает возможность реально оценить ситуацию, а во многих случаях и «подстелить соломки».

Близкого-пессимиста многие стремятся перенастроить на позитив. Бывают случаи, когда это возможно. Однако зачастую пессимизм уже настолько укоренился, что стал вторым естеством. Пытаться менять такого человека бесполезно, не тратьте на это время.

На показ

Существуют и демонстративные пессимисты. Они стремятся поведать о своих неурядицах окружающим, добиться от них сочувствия. Часто для этого выбирают «жилетку» – человека, который из вежливости и сострадания соглашается их слушать. И при этом не только заряжается негативом, но и тратит массу энергии на то, что не дает ему никакой отдачи.

Несколько советов

Переводите диалог в конструктивное русло. При первых жалобах говорите: «Да, тебе несладко. Что я могу для тебя сделать? Я готов». В большинстве случаев такие люди ничего предпринимать не хотят, поэтому быстро находят новую «жертву».

Если разорвать отношения вы не можете, старайтесь меньше вникать в проблемы «нытика»: «Да, ситуация у тебя действительно – не позавидуешь, даже не знаю, что посоветовать». Это позволяет выразить сочувствие, но не погружаться в негатив самому. А главное – не вовлекаться в диалог, который никому ничего не даст.

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