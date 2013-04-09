Минздрав закупил лекарств почти на 700 млн грн

Министерство здравоохранения Украины закупило медикаменты и изделия медицинского назначения почти на 700 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по состоянию на 8 апреля осуществлено раскрытие предложений участников торгов на 1 711,6 млн грн, что составляет 81,7% годового плана закупок.

В то же время ожидаемая сумма торгов до раскрытия составляла 1 759,8 млн грн. Раскрытие предложений не состоялось из-за отсутствия предложений участников торгов в целом на 48,5 млн грн. (2,4%). Всего не состоялось торгов (из-за отмены, отклонения) на 247,2 млн грн - эти торги оперативно объявлены к закупке повторно.

Минздрав Украины осуществил первые существенные закупки. По состоянию на сегодняшний день акцептировано наиболее выгодных предложений участников торгов почти на 694 млн грн., что составляет 34% годового плана финансирования закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 2013 году.

Прежде всего обеспечиваются больные дети. В частности, закуплено медикаментов для детей, больных болезнью Гоше, на 15,3 млн. грн, продуктов лечебного питания для детей, больных фенилкетонурией, на 2,5 млн. грн, реактивов для проведения скрининга новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз на 8,4 млн. грн, тест-систем для скрининга новорожденных на адреногенитальный синдром на 5,9 млн. грн, тест-систем для проведения скрининга новорожденных на муковисцидоз на 5,6 млн. грн, медикаментов для детей с первичным (врожденным) иммунодефицитом на 0,85 млн. грн, медикаментов для детей, больных гемофилией, на 24,1 млн. грн, медикаментов для детей, больных хроническим вирусным гепатитом, на 5,2 млн. грн, медикаментов для детей, больных расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, на 10 млн. грн.

Для онкобольных детей закуплены лекарственные средства и изделия медицинского назначения на 192,4 млн. грн.

Вместе с тем, осуществлены закупки лекарственных средств для заведений здравоохранения для обеспечения лечением больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями на 46,5 млн. грн, эндопротезов и наборов инструментов для вживления - на 1,2 млн. грн, медикаментов для лечения больных рассеянным склерозом - на 58 млн. грн, антиретровирусных препаратов для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей - на 188,1 млн. грн.

Экономия бюджетных средств, в соответствии с акцептованными предложениями участников торгов, составляет 47,2 млн. грн, или 2,3% годового плана финансирования.