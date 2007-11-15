В Киеве создадут клинику для детей с заболеванием нервной системы

С целью расширения медицинского обеспечения детей-инвалидов Киева, Киевский городской голова Леонид Черновецкий подписал распоряжение о создании рабочей группы по наработке предложений и необходимой документации для создания в столице филиала Международной клиники восстановительного лечения детей с заболеваниями нервной системы профессора, героя Украины, почетного гражданина Киева Козявкина Владимира Ильича. Об этом пресс-службе КГГА сообщила заместитель главы КГГА Ирэна Кильчицкая.

"Распространенность болезней нервной системы среди киевских детей все еще остается высокой и, к сожалению, имеет тенденцию к росту. Так, в Киеве сегодня зарегистрировано 1 тыс. 99 детей-инвалидов больных детским церебральным параличом. В системе медикосоциальной реабилитации таких детей в Украине, кроме Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы и специализированных детских санаториев МЗ Украины, работает частное медицинское заведение - Международная клиника восстановительного лечения в г. Трускавце. Но, даже учитывая высокое качество лечения и реабилитации в этой Клинике, ее возможности не позволяют обеспечить своевременной медпомощью всех, кто в этом нуждается. Именно поэтому вопрос о создании в столице филиала Международного реабилитационного центра для лечения детей с заболеванием нервной системы сегодня является очень актуальным",- отметила Ирэна Реонольдовна.

"Создание филиала даст возможность киевским детям бесплатно проходить курс лечения и реабилитации дважды в год".

По ее словам, чтобы изучить вопрос создания и месторасположения на территории Киева филиала Международной клиники, отработать использование высокоэффективных технологий лечения в пределах филиала, распоряжением Леонида Черновецкого создана специальная рабочая группа. В ее состав, во главе с Ирэной Кильчицкой, вошли также представители Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения, Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды, Главного управления социальной защиты населения, Главного управления земельных ресурсов, Главного управления коммунальной собственности КГГА.

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