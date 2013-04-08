Украина и Венгрия будут сообща предупреждать ЧС

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских и генеральный директор Национального генерального директората по управлению в чрезвычайных ситуациях Министерства внутренних дел Венгрии Дьердь Баконди подписали план совместных мероприятий по сотрудничеству и предоставлению взаимной помощи в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 2013-2015 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины, церемония подписания документа состоялась сегодня в Киеве.

М.Болотских заметил, что в 2012 году истек срок действия плана совместных действий МЧС Украины и Национального генерального директората по управлению в чрезвычайных ситуациях Венгрии. Поэтому рассмотрение вопроса о совместной подготовке и подписании нового плана было одним из важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере гражданской защиты.

«Несмотря на паводковую ситуацию на территории Венгрии, наше правительство считает чрезвычайно важным наше присутствие сегодня здесь. У нас есть много направлений для сотрудничества. Особенно это касается предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы видим три направления для развития наших отношений: гражданская оборона, борьба с пожарами, соблюдение безопасности на предприятиях», - отметил Д.Баконди.

Также он прибавил, что в сфере профилактики чрезвычайных ситуаций на предприятиях его ведомство осуществляет контроль за безопасностью на производствах опасных веществ, регулирует выдачу разрешений на деятельность, налагает штрафы или в случае необходимости закрывает такие предприятия.

Кроме того, в сферу компетенции Национального генерального директората по управлению в чрезвычайных ситуациях МВД Венгрии входит контроль за соблюдением безопасности при перевозке грузов – опасных веществ. Это касается железнодорожного, водного, авиационного транспорта. Также в пределах деятельности ведомства - круг обязательств по управлению инфраструктурой, например, наблюдение за состоянием дорог, электрообеспечением населенных пунктов и т. п.

В связи с этим стороны рассмотрели возможность сотрудничества во всех указанных сферах и согласовали дальнейший план действий. В частности, план сотрудничества предусматривает дальнейшее совершенствование информационно-коммуникационных возможностей для быстрого доступа к двусторонней информации о чрезвычайных ситуациях, сотрудничество при ликвидации пожаров в экосистемах, обмен опытом в сфере авиации и организации оповещения населения, проведение совместных командно-штабных учений, подготовку кинологов-спасателей Венгрии на базе 2-го Специального регионального центра быстрого реагирования (г. Ромны, Сумская область).