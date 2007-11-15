Дефицит сна приводит к инфекционным заболеваниям

О том, к каким последствиям приводит дефицит сна, известно уже предостаточно. Хронически недосыпающие люди не только испытывают проблемы с концентрацией внимания, страдают ослаблением памяти, но и становятся более подверженными инфекционным заболеваниям, чаще страдают сердечно-сосудистыми патологиями и даже ожирением.

Только в США на снотворные тратится 4,5 млрд. долл. в год (при средней цене одной пилюли 3,5 долл.). При этом, как показали лабораторные исследования, новейшие препараты сокращают период засыпания в среднем на 12,8 минуты и увеличивают общую продолжительность сна на 11,4 минуты. Эти результаты были получены американским Национальным институтом здоровья, тогда как исследования, финансируемые самими фармацевтическими компаниями, выглядят несколько более оптимистично — время засыпания сокращается на 10 минут, продолжительность сна увеличивается на 32 минуты. Тем не менее, отвечая на вопросы исследователей, испытуемые утверждают, что спали они в среднем на 52 минуты больше.

Таким расхождением в субъективных и объективных оценках заинтересовался Уоллес Мендельсон, бывший директор кафедры нарушений сна при Чикагском университете. По его версии, современные снотворные препараты не столько облегчают процесс засыпания, сколько изменяют сознание пациента, и наутро человек не в состоянии идентифицировать время, которое провел без сна.

Похожей версии придерживается и Карл Дограми из Филадельфийского университета Томаса Джефферсона. Препараты от бессонницы, по его утверждению, воздействуют в мозгу человека на те же рецепторы, что и препараты, предназначенные для ее лечения. В результате пациент испытывает меньший дискомфорт, вызванный отсутствием сна, и способен лишь оценить снижение уровня дискомфорта, обеспеченное приемом препаратов.

А вот Гарри Ричардсон из Детройтского госпиталя Генри Форда связывает подобный феномен с кратковременными нарушениями памяти. Ведь сон сам по себе является состоянием, которое многие исследователи сравнивают с амнезией. В американской прессе уже появились сообщения о случаях лунатизма среди тех, кто принимает такие препараты. В частности, одна из пациенток, принимавшая Ambient, проснулась с переломом запястья, пребывая в полной уверенности, что всю ночь проспала в своей постели. А случаи ночных посещений холодильника людьми, которые утром утверждают, что после приема препарата не вставали с постели, и вовсе стали хрестоматийными.

Тем не менее Стефани Соул, обозревателю The International Herald Tribune, не удалось получить официальные комментарии по этой проблеме. Практически все эксперты, к которым она обращалась, не считали проблему достаточно серьезной. Впрочем, в послужном списке каждого из этих экспертов журналистке удалось обнаружить связи с фармацевтическими компаниями.

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