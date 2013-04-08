Завтра в Украине – до 15° тепла

Завтра в Украине без осадков, только ночью в восточной части, днем в Закарпатье и Львовской области местами дождь, в горах с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ожидается северный ветер (в западных областях - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла; в южной части и восточных областях ночью 1-6° тепла (на юге на поверхности почвы местами заморозки 0-3°), днем 10-15° тепла.

В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер северный, 5-7 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.