В 5 областях ограничен проезд из-за повышения уровня воды

В результате повышения уровня воды в реках и подтопления отдельных участков дорог ограничен проезд автотранспорта в Киевской, Ривненской, Черниговской, Ивано-Франковской областях и на Буковине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Для обеспечения проезда на автодорогах общего пользования работают 721 единица техники и 1 136 дорожников. Движение транспорта по дорогам общего пользования обеспечено", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, с 7 апреля в Черновицкой области на автодороге государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы (км 303 +170), из-за разрушения участка проезжей части с левой стороны на мосту через реку Днестр, движение транспорта по мосту ограничено и осуществляется по правой стороне проезжей части. Работают реверсивные светофоры, регулирующие одностороннее движение поочередно.

Согласно сообщению, в Киевской области в ночь с 6 на 7 апреля на автодороге местного значения О-101408 Юровка-Черногородка (км 16 +718), в результате повышения уровня воды в пруду, зафиксирован размыв дамбы в непосредственной близости от моста через р.Лупа. Также, по данным пресс-службы, произошел подмыв опоры моста, которая просела на 50-60 см. Движение транспорта и пешеходов по мосту прекращено. Объезд и подъезд к населенным пунктам обеспечен.

В Ривненской области из-за поднятия уровня воды в реках подтоплены участки дорог местного значения.

"Движение ограничено на дорогах местного значения 0-171007 Деражное-Суск-Клевань в Костопольском районе (км 0+420 - 0+570 и км 1+000 - 1+050), 0-180608 Переброды-Будимля в Дубровицком районе (км 5 +790 - 5 +870 и км 6 +890 - 6 +950), О-181606 (М-07)-Чудель-Тинное в Сарненском районе (км 22 +500 - км 22 +800)", - уточняет пресс-служба, отметив, что при этом организован объезд переливных участков, а также выставлены направляющие вехи и информационные дорожные знаки.

Как сообщает пресс-служба, в Черниговской области 7 апреля для пропуска ледохода было произведено разведение наплавного моста через Десну на автодороге местного значения О-251303 Новгород-Северский - Бирина.

"Наплавной мост будет построен вновь после пропуска ледохода и стабилизации уровня воды в Десне. Продолжаются ремонтные работы по укреплению земельного полотна на автомобильной дороге местного значения О250404 Варва-Хукаливка-Подол (км 9 +568), на отрезке расположения водоотводящей трубы организован объезд", - уточняет пресс-служба.

В пресс-службе также сообщили, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области 4 апреля на трех участках дороги местного значения (км 1 +100, км 2 +220, км 4 +350) С-090207 Гринява - Голошина произошел оползень. Продолжаются работы по уборке грунта с проезжей части дороги и по укреплению склона. Движение транспортных средств осуществляется по временной схеме объезда.

Также пресс-служба Мининфраструктуры сообщает, что из-за размытия дорог нарушена доставка почты в пять населенных пунктов Житомирской и Черниговской областей. Доставка будет осуществлена 10 апреля, уточняет пресс-служба.

Каналы Бугско-Днепровско-Лиманский, Херсонский морской, Керчь-Еникальский и канал устье «Быстрое» работают в обычном режиме.

Задержек поездов из-за погодных условий нет.

Аэропорты работают в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.